Шестакова (Огонь-Догановская) Екатерина Платоновна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Шестакова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Шестаков Алексей
Рождение ребёнка
1885
Сын: Шестаков Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Шестаков Алексей
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Шестакова Инна Алексеевна
Отец ребёнка: Шестаков Алексей
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Юницкая Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Шестаков Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шестаков Алексей
Смерть
Неизвестно