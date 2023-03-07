Шестакова (Огонь-Догановская) Екатерина Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова (Огонь-Догановская) Екатерина Платоновна

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Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Огонь-Догановский Платон Григорьевич

Мать: Огонь-Догановская Екатерина Прохоровна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Шестакова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Шестаков Алексей

Рождение ребёнка
1885

Сын: Шестаков Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Шестаков Алексей

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Шестакова Инна Алексеевна

Отец ребёнка: Шестаков Алексей

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Юницкая Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Шестаков Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Алексей

Смерть
Неизвестно
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