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Григорьев Валентин Степанович

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Место рождения

Шостка, Сумська область

Дата рождения

03.03.1912

Дата смерти

?.01.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Шостка, Сумська область
Рождение ребёнка
1946

Сын: Григорьев Евгений Валентинович

Мать ребёнка: Григорьева Галли Павловна

Рождение ребёнка
29.06.1955

Сын: Григорьев Олег Валентинович

Мать ребёнка: Григорьева Галли Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Галли Павловна

Смерть
?.01.1965
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