Григорьев Валентин Степанович
Место рождения
Дата рождения03.03.1912
Дата смерти?.01.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1946
Сын: Григорьев Евгений Валентинович
Мать ребёнка: Григорьева Галли Павловна
Рождение ребёнка
29.06.1955
Сын: Григорьев Олег Валентинович
Мать ребёнка: Григорьева Галли Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.01.1965