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Тупиков Яков Павлович

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Место рождения

Реж, Режевской, Свердловская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Реж, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тупиков Герман Яковлевич

Мать ребёнка: Тупикова (Петелина) Александра Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинова (Тупикова) Клара Яковлевна

Мать ребёнка: Тупикова (Петелина) Александра Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артемьева (Тупикова) Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Тупикова (Петелина) Александра Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тупикова (Петелина) Александра Степановна

Рождение ребёнка
23.10.1923

Дочь: Горохова (Тупикова) Любовь Яковлевна

Мать ребёнка: Тупикова (Петелина) Александра Степановна

Реж, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.05.1930

Сын: Тупиков Арнольд Яковлевич

Мать ребёнка: Тупикова (Петелина) Александра Степановна

Смерть
Неизвестно
Реж, Режевской, Свердловская область

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