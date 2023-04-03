Тупиков Яков Павлович
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тупикова (Петелина) Александра Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинова (Тупикова) Клара Яковлевна
Мать ребёнка: Тупикова (Петелина) Александра Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артемьева (Тупикова) Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Тупикова (Петелина) Александра Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1923
Дочь: Горохова (Тупикова) Любовь Яковлевна
Мать ребёнка: Тупикова (Петелина) Александра Степановна
Рождение ребёнка
20.05.1930
Сын: Тупиков Арнольд Яковлевич
Мать ребёнка: Тупикова (Петелина) Александра Степановна
Смерть
Неизвестно