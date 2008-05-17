Горохова (Тупикова) Любовь Яковлевна
Место рождения
Дата рождения23.10.1923
Дата смерти17.05.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1923
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1942
Дочь: Анисимова Эльвира Борисовна
Отец ребёнка: Анисимов Борис
Рождение ребёнка
31.08.1948
Сын: Горохов (Тупиков) Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Виноградов Герман
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.05.1952
Сын: Горохов Станислав Анатольевич
Отец ребёнка: Горохов Анатолий Иванович
Смерть
17.05.2008