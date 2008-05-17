Горохова (Тупикова) Любовь Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохова (Тупикова) Любовь Яковлевна

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Место рождения

Реж, Режевской, Свердловская область

Дата рождения

23.10.1923

Дата смерти

17.05.2008

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1923

Отец: Тупиков Яков Павлович

Мать: Тупикова (Петелина) Александра Степановна

Реж, Режевской, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горохов Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
25.01.1942

Дочь: Анисимова Эльвира Борисовна

Отец ребёнка: Анисимов Борис

Реж, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.08.1948

Сын: Горохов (Тупиков) Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Виноградов Герман

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.05.1952

Сын: Горохов Станислав Анатольевич

Отец ребёнка: Горохов Анатолий Иванович

Реж, Режевской, Свердловская область
Смерть
17.05.2008
Реж, Режевской, Свердловская область

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