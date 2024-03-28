Сафонова Татьяна Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
22.05.1911
Рождение ребёнка
27.05.1912
Отец ребёнка: Сафонов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
22.10.1913
Дочь: (Сафонова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Сафонов Иван Ефимович
Смерть
Неизвестно