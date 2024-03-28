Сафонова Татьяна Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСафонова Татьяна Поликарповна

Сафонова Татьяна Поликарповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафонов Иван Ефимович

Бракосочетание
22.05.1911

Муж: Сафонов Иван Ефимович

Рождение ребёнка
27.05.1912

Сын: Сафонов Иван Иванович

Отец ребёнка: Сафонов Иван Ефимович

Рождение ребёнка
22.10.1913

Дочь: (Сафонова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Сафонов Иван Ефимович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.