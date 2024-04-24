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Сафонов Иван Ефимович

Место рождения

Еремеевская, Медынский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

21.02.1892

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1892

Отец: Сафонов Ефим Филиппович

Мать: Сафонова Ирина Семеновна

Еремеевская, Медынский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафонова (Юрьева) Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафонова Татьяна Поликарповна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
22.05.1911

Жена: Сафонова Татьяна Поликарповна

Рождение ребёнка
27.05.1912

Сын: Сафонов Иван Иванович

Мать ребёнка: Сафонова Татьяна Поликарповна

Рождение ребёнка
22.10.1913

Дочь: (Сафонова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Сафонова Татьяна Поликарповна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Сафонова) Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Сафонова (Юрьева) Татьяна Ивановна

Бракосочетание
26.04.1928

Жена: Сафонова (Юрьева) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
24.03.1931

Сын: Сафонов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Сафонова (Юрьева) Татьяна Ивановна

Смерть
1959

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