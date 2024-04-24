Сафонов Иван Ефимович
Место рождения
Дата рождения21.02.1892
Дата смерти1959
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1892
Отец: Сафонов Ефим Филиппович
Мать: Сафонова Ирина Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
22.05.1911
Рождение ребёнка
27.05.1912
Мать ребёнка: Сафонова Татьяна Поликарповна
Рождение ребёнка
22.10.1913
Дочь: (Сафонова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Сафонова Татьяна Поликарповна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Сафонова) Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Сафонова (Юрьева) Татьяна Ивановна
Бракосочетание
26.04.1928
Рождение ребёнка
24.03.1931
Мать ребёнка: Сафонова (Юрьева) Татьяна Ивановна