Хохриков Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Хохриков Иван
Мать: Елена
Рождение ребёнка
1896
Сын: Хохриков Михаил Федорович
Мать ребёнка: Февронья
Рождение ребёнка
1904
Сын: Хохриков Алексей Федорович
Мать ребёнка: Февронья
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Хохрикова Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Февронья
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Хохрикова мар Федоровна
Мать ребёнка: Февронья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Февронья
Смерть
Неизвестно