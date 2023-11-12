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Хохриков Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Хохриков Иван

Мать: Елена

Рождение ребёнка
1896

Сын: Хохриков Михаил Федорович

Мать ребёнка: Февронья

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Хохриков Алексей Федорович

Мать ребёнка: Февронья

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Хохрикова Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Февронья

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Хохрикова мар Федоровна

Мать ребёнка: Февронья

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Февронья

Смерть
Неизвестно
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