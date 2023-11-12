Хохриков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
1889
Сын: Хохриков Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
1893
Сын: Хохриков Николай Иванович
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
1900
Сын: Хохриков Григорий Иванович
Мать ребёнка: Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена
Смерть
Неизвестно