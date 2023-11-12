Хохриков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохриков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

в Кирзе с 1880г из Пермской губернии
Рождение ребёнка
1878

Сын: Хохриков Федор Иванович

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
1889

Сын: Хохриков Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Елена

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Хохриков Николай Иванович

Мать ребёнка: Елена

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Хохриков Григорий Иванович

Мать ребёнка: Елена

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена

Смерть
Неизвестно
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