Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Хохриков Иван
Рождение ребёнка
1889
Сын: Хохриков Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Хохриков Иван
Рождение ребёнка
1893
Сын: Хохриков Николай Иванович
Отец ребёнка: Хохриков Иван
Рождение ребёнка
1900
Сын: Хохриков Григорий Иванович
Отец ребёнка: Хохриков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хохриков Иван
Смерть
Неизвестно