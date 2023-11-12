Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Хохриков Федор Иванович

Отец ребёнка: Хохриков Иван

Рождение ребёнка
1889

Сын: Хохриков Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Хохриков Иван

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Хохриков Николай Иванович

Отец ребёнка: Хохриков Иван

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Хохриков Григорий Иванович

Отец ребёнка: Хохриков Иван

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохриков Иван

Смерть
Неизвестно
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