Ахтям Ахметов
Место рождения
Дата рождения1822
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Ахмет Ишкинин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Хуббиниса Ахтямова
Мать ребёнка: Гузайфа Ахметова
Рождение ребёнка
1845
Сын: Ахмадий Ахтямов
Мать ребёнка: Гузайфа Ахметова
Рождение ребёнка
29.05.1850
Дочь: Хамдениса Ахтямова
Мать ребёнка: Гузайфа Ахметова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Бибикамиля Ахтямова
Мать ребёнка: Гузайфа Ахметова
Рождение ребёнка
05.08.1866
Сын: Габделкадыр Ахтямов
Мать ребёнка: Ханифа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гузайфа Ахметова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ханифа
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно