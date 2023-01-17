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Ахтям Ахметов

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Место рождения

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1822

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Ахмет Ишкинин

Мать: не указана

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Хуббиниса Ахтямова

Мать ребёнка: Гузайфа Ахметова

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1845

Сын: Ахмадий Ахтямов

Мать ребёнка: Гузайфа Ахметова

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.05.1850

Дочь: Хамдениса Ахтямова

Мать ребёнка: Гузайфа Ахметова

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Бибикамиля Ахтямова

Мать ребёнка: Гузайфа Ахметова

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.08.1866

Сын: Габделкадыр Ахтямов

Мать ребёнка: Ханифа

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гузайфа Ахметова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ханифа

Место жительства
Неизвестно
Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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