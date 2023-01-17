Гузайфа Ахметова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Ахмет
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Хуббиниса Ахтямова
Отец ребёнка: Ахтям Ахметов
Рождение ребёнка
1845
Сын: Ахмадий Ахтямов
Отец ребёнка: Ахтям Ахметов
Рождение ребёнка
29.05.1850
Дочь: Хамдениса Ахтямова
Отец ребёнка: Ахтям Ахметов
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Бибикамиля Ахтямова
Отец ребёнка: Ахтям Ахметов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ахтям Ахметов
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно