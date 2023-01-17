Гузайфа Ахметова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гузайфа Ахметова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Ахмет

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Хуббиниса Ахтямова

Отец ребёнка: Ахтям Ахметов

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1845

Сын: Ахмадий Ахтямов

Отец ребёнка: Ахтям Ахметов

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.05.1850

Дочь: Хамдениса Ахтямова

Отец ребёнка: Ахтям Ахметов

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Бибикамиля Ахтямова

Отец ребёнка: Ахтям Ахметов

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахтям Ахметов

Место жительства
Неизвестно
Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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