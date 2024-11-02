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Матрена Максимова

Место рождения

Никитиха, город Шахунья, Нижегородская область

Дата рождения

1723 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723 ст.

Отец: Максим

Мать: не указана

Никитиха, город Шахунья, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разумов Андреян Ульянов

Рождение ребёнка
1744 ст.

Сын: Разумов Яким Андреянов

Отец ребёнка: Разумов Андреян Ульянов

Рождение ребёнка
1747

Сын: Разумов Артем Андреянов

Отец ребёнка: Разумов Андреян Ульянов

Рождение ребёнка
1750

Сын: Разумов Евсиян Андреянов

Отец ребёнка: Разумов Андреян Ульянов

Рождение ребёнка
1753 ст.

Дочь: (Разумова) Соломанида Андреянова

Отец ребёнка: Разумов Андреян Ульянов

Рождение ребёнка
1754

Сын: Разумов Константин Андреянов

Отец ребёнка: Разумов Андреян Ульянов

Рождение ребёнка
1757 ст.

Дочь: (Разумова) Татьяна Андреянова

Отец ребёнка: Разумов Андреян Ульянов

Рождение ребёнка
1760

Сын: Разумов Иван Андреянов

Отец ребёнка: Разумов Андреян Ульянов

Рождение ребёнка
1763 ст.

Дочь: (Разумова) Федосея Андреянова

Отец ребёнка: Разумов Андреян Ульянов

Смерть
Неизвестно
Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область

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