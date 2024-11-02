Матрена Максимова
Место рождения
Дата рождения1723 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1744 ст.
Отец ребёнка: Разумов Андреян Ульянов
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Разумов Андреян Ульянов
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Разумов Андреян Ульянов
Рождение ребёнка
1753 ст.
Дочь: (Разумова) Соломанида Андреянова
Отец ребёнка: Разумов Андреян Ульянов
Рождение ребёнка
1754
Сын: Разумов Константин Андреянов
Отец ребёнка: Разумов Андреян Ульянов
Рождение ребёнка
1757 ст.
Дочь: (Разумова) Татьяна Андреянова
Отец ребёнка: Разумов Андреян Ульянов
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Разумов Андреян Ульянов
Рождение ребёнка
1763 ст.
Дочь: (Разумова) Федосея Андреянова
Отец ребёнка: Разумов Андреян Ульянов
Смерть
Неизвестно
Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область