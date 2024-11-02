Разумов Иван Андреянов
Место рождениядеревня Щекина
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Разумов Андреян Ульянов
Мать: Матрена Максимова
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Сын: Разумов Евстафий (Естефей) Иванович
Мать ребёнка: Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Татьяна Григорьевна
Смерть
Неизвестно