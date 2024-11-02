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Разумов Иван Андреянов

Место рождения

деревня Щекина

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Разумов Андреян Ульянов

Мать: Матрена Максимова

Место жительства
Неизвестно
Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Разумов Евстафий (Естефей) Иванович

Мать ребёнка: Татьяна Григорьевна

Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Разумов Филип Иванович

Мать ребёнка: Татьяна Григорьевна

Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Разумов Козьма Иванович

Мать ребёнка: Татьяна Григорьевна

Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Разумов Иван Иванович

Мать ребёнка: Татьяна Григорьевна

Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Разумов Гаврило Иванович

Мать ребёнка: Татьяна Григорьевна

Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область

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