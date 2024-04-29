Воскобоев Евгений Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.06.1972
Дочь: Казарезова (Воскобоева) Алена Евгеньевна
Мать ребёнка: Воскобоева (Коробка) Елена Викторовна
Рождение ребёнка
22.09.1982
Дочь: Кшенёва Ирина Евгеньевна
Мать ребёнка: Воскобоева (Коробка) Елена Викторовна