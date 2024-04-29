Воскобоев Евгений Михайлович 20.01.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воскобоев Евгений Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1957

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1957

Отец: Воскобоев Михаил Михайлович

Мать: Воскобоева (Тихонова) Галина Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воскобоева (Коробка) Елена Викторовна

Рождение ребёнка
02.06.1972

Дочь: Казарезова (Воскобоева) Алена Евгеньевна

Мать ребёнка: Воскобоева (Коробка) Елена Викторовна

Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край
Рождение ребёнка
22.09.1982

Дочь: Кшенёва Ирина Евгеньевна

Мать ребёнка: Воскобоева (Коробка) Елена Викторовна

Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край

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