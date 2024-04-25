Воскобоев Михаил Михайлович С 1929 по 1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воскобоев Михаил Михайлович

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Место рождения

Барышево, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

С 1929 по 1931

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1929 по 1931

Отец: Воскобоев Михаил Михайлович

Мать: Воскобоева (Гаркушина) Варвара

Барышево, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воскобоева (Тихонова) Галина Никифоровна

Рождение ребёнка
19.09.1955

Сын: Воскобоев Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Воскобоева (Тихонова) Галина Никифоровна

Рождение ребёнка
20.01.1957

Сын: Воскобоев Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Воскобоева (Тихонова) Галина Никифоровна

Смерть
2001
Жигулевск, Жигулевск, Самарская область

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