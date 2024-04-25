Воскобоев Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рожденияС 1929 по 1931
Дата смерти2001
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1929 по 1931
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1955
Сын: Воскобоев Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Воскобоева (Тихонова) Галина Никифоровна
Рождение ребёнка
20.01.1957
Сын: Воскобоев Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Воскобоева (Тихонова) Галина Никифоровна
Смерть
2001
Жигулевск, Жигулевск, Самарская область