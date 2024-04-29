Воскобоева (Коробка) Елена Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.06.1972
Дочь: Казарезова (Воскобоева) Алена Евгеньевна
Отец ребёнка: Воскобоев Евгений Михайлович
Рождение ребёнка
22.09.1982
Дочь: Кшенёва Ирина Евгеньевна
Отец ребёнка: Воскобоев Евгений Михайлович