Воскобоева (Коробка) Елена Викторовна 03.03.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воскобоева (Коробка) Елена Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1960

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воскобоев Евгений Михайлович

Рождение ребёнка
02.06.1972

Дочь: Казарезова (Воскобоева) Алена Евгеньевна

Отец ребёнка: Воскобоев Евгений Михайлович

Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край
Рождение ребёнка
22.09.1982

Дочь: Кшенёва Ирина Евгеньевна

Отец ребёнка: Воскобоев Евгений Михайлович

Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край

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