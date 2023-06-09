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(Звягина) Лидия Гордеевна

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Место рождения

Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

21.03.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Дети

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Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1897

Отец: Звягин Гордей Фёдорович

Мать: Звягина (Левдина) Алевтина (Валентина) Прокопьевна

Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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