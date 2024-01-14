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Шаталов Павел Федорович

Место рождения

село Дурникино, Балашовский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

30.08.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

село Дурникино, Балашовский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
27.03.1913

Дочь: Шаталова Галина Павловна

Мать ребёнка: Шаталова Пелагея Фроловна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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