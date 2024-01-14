Шаталов Павел Федорович
Место рождениясело Дурникино, Балашовский уезд, Саратовская губерния
Дата рождения30.08.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1884
село Дурникино, Балашовский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
27.03.1913
Дочь: Шаталова Галина Павловна
Мать ребёнка: Шаталова Пелагея Фроловна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно