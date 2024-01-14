Шаталова (Чикина) Пелагея Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаталова (Чикина) Пелагея Фроловна

Место рождения

село Дурникино, Балашовский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

21.10.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
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Место
Комментарий
Рождение
21.10.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

село Дурникино, Балашовский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
27.03.1913

Дочь: Шаталова Галина Павловна

Отец ребёнка: Шаталов Павел Федорович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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