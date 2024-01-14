Шаталова (Чикина) Пелагея Фроловна
Место рождениясело Дурникино, Балашовский уезд, Саратовская губерния
Дата рождения21.10.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1886
село Дурникино, Балашовский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
27.03.1913
Дочь: Шаталова Галина Павловна
Отец ребёнка: Шаталов Павел Федорович
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно