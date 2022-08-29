Беленький Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беленький Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

Жена

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Беленький Павел

Мать: Беленькая Евдокия

Развод
Неизвестно

Жена: Беленькая Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беленькая Мария

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беленькая Мария

Скрыто настройками приватности
Смерть
2019
Новосибирская область

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