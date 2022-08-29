Беленький Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смерти2019
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Беленький Павел
Мать: Беленькая Евдокия
Развод
Неизвестно
Жена: Беленькая Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беленькая Мария
Рождение ребёнка
1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Беленькая Мария
Скрыто настройками приватности
Смерть
2019
Новосибирская область