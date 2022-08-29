Беленькая Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беленькая Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

1939 г.р.
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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беленький Павел

Рождение ребёнка
1939

Сын: Беленький Владимир

Отец ребёнка: Беленький Павел

Рождение ребёнка
24.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беленький Павел

Скрыто настройками приватности
Смерть
1993
Причина смерти: Болезнь | Узбекистан Самарканд
Похороны
Неизвестно
Самарканд

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