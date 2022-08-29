Беленькая Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беленький Павел
Рождение ребёнка
1939
Сын: Беленький Владимир
Отец ребёнка: Беленький Павел
Рождение ребёнка
24.10.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беленький Павел
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Смерть
1993
Причина смерти: Болезнь | Узбекистан Самарканд
Похороны
Неизвестно
Самарканд