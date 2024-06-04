Салтанова (Соплякова) Прасковья Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтанова (Соплякова) Прасковья Макарова

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

18.04.1874

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Онуфриев (Сопляков) Макар (Маркел) Михайлов

Мать: Онуфриева Марфа Иванова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
08.08.1819

Муж: Салтанов Дементий Дорофеев

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Сычева (Салтанова) Марья Дементьева

Отец ребёнка: Салтанов Дементий Дорофеев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.07.1827

Дочь: (Салтанова) Макрина Дементьева

Отец ребёнка: Салтанов Дементий Дорофеев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: (Салтанова) Василиса Дементьева

Отец ребёнка: Салтанов Дементий Дорофеев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: (Салтанова) Наталья Дементьева

Отец ребёнка: Салтанов Дементий Дорофеев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
18.04.1874
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от старости

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