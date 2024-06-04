Салтанова (Соплякова) Прасковья Макарова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смерти18.04.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.08.1819
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Сычева (Салтанова) Марья Дементьева
Отец ребёнка: Салтанов Дементий Дорофеев
Рождение ребёнка
28.07.1827
Дочь: (Салтанова) Макрина Дементьева
Отец ребёнка: Салтанов Дементий Дорофеев
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: (Салтанова) Василиса Дементьева
Отец ребёнка: Салтанов Дементий Дорофеев
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: (Салтанова) Наталья Дементьева
Отец ребёнка: Салтанов Дементий Дорофеев
Смерть
18.04.1874
Причина смерти: от старости