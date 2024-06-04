Сычева (Салтанова) Марья Дементьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСычева (Салтанова) Марья Дементьева

Сычева (Салтанова) Марья Дементьева

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Салтанов Дементий Дорофеев

Мать: Салтанова (Соплякова) Прасковья Макарова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
05.11.1852

Муж: Сычев Степан Фадеев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Сычев Алексей Степанов

Отец ребёнка: Сычев Степан Фадеев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: (Сычова) Матрена Степанова

Отец ребёнка: Сычев Степан Фадеев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857

Мы используем куки для улучшения работы сайта.