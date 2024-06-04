Сычева (Салтанова) Марья Дементьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
05.11.1852
Муж: Сычев Степан Фадеев
Рождение ребёнка
Около 1855
Отец ребёнка: Сычев Степан Фадеев
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: (Сычова) Матрена Степанова
Отец ребёнка: Сычев Степан Фадеев
Смерть
После 1857