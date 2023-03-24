(Haaranen) Maria Laurintytär
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1860
Дата смерти01.05.1928
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1860
Отец: Haaranen Lars Christ
Мать: Haaranen Irina Petrovna
Рождение ребёнка
28.05.1884
Отец ребёнка: Pesonen Antti Antinpoika
Рождение ребёнка
10.06.1886
Отец ребёнка: Pesonen Antti Antinpoika
Рождение ребёнка
30.06.1897
Дочь: Hilja Antintytär
Отец ребёнка: Pesonen Antti Antinpoika
Рождение ребёнка
05.02.1899
Отец ребёнка: Pesonen Antti Antinpoika
Рождение ребёнка
07.07.1901
Сын: Pesonen Edvard Antinpoika
Отец ребёнка: Pesonen Antti Antinpoika
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.05.1928