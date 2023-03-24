(Haaranen) Maria Laurintytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Haaranen) Maria Laurintytär

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1860

Дата смерти

01.05.1928

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1860

Отец: Haaranen Lars Christ

Мать: Haaranen Irina Petrovna

Рождение ребёнка
28.05.1884

Сын: Pesonen Juho Antinpoika

Отец ребёнка: Pesonen Antti Antinpoika

Рождение ребёнка
10.06.1886

Сын: Pesonen Matti Antinpoika

Отец ребёнка: Pesonen Antti Antinpoika

Рождение ребёнка
30.06.1897

Дочь: Hilja Antintytär

Отец ребёнка: Pesonen Antti Antinpoika

Рождение ребёнка
05.02.1899

Сын: Pesonen Toivo Antinpoika

Отец ребёнка: Pesonen Antti Antinpoika

Рождение ребёнка
07.07.1901

Сын: Pesonen Edvard Antinpoika

Отец ребёнка: Pesonen Antti Antinpoika

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Pesonen Antti Antinpoika

Смерть
01.05.1928
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