Haaranen Lars Christ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.07.1860
Дочь: Maria Laurintytär
Мать ребёнка: Haaranen Irina Petrovna
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Haaranen Irina Petrovna