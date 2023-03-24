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Pesonen Matti Antinpoika

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1886

Дата смерти

22.06.1949

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

1860 г.р.

Дети

1920 г.р.
1921 г.р.
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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1886

Отец: Pesonen Antti Antinpoika

Мать: Maria Laurintytär

Рождение ребёнка
04.05.1920

Дочь: Maunula Edit Sylvia

Мать ребёнка: Pesonen Hanna Matintytär

Рождение ребёнка
09.09.1921

Дочь: Pesonen Aino Maria

Мать ребёнка: Pesonen Hanna Matintytär

Рождение ребёнка
11.11.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Pesonen Hanna Matintytär

Рождение ребёнка
14.09.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Pesonen Hanna Matintytär

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Pesonen Hanna Matintytär

Смерть
22.06.1949
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