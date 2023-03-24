Pesonen Matti Antinpoika
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1886
Дата смерти22.06.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1886
Отец: Pesonen Antti Antinpoika
Мать: Maria Laurintytär
Рождение ребёнка
04.05.1920
Дочь: Maunula Edit Sylvia
Мать ребёнка: Pesonen Hanna Matintytär
Рождение ребёнка
09.09.1921
Дочь: Pesonen Aino Maria
Мать ребёнка: Pesonen Hanna Matintytär
Рождение ребёнка
11.11.1923
Рождение ребёнка
14.09.1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
22.06.1949