(-) Евдокия Севостьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Большанин Аким (Иоаким) Демьянович
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Большанин Аким (Иоаким) Демьянович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Большанина Валентина Акимовна
Отец ребёнка: Большанин Аким (Иоаким) Демьянович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Большанин Василий Акимович
Отец ребёнка: Большанин Аким (Иоаким) Демьянович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Большанина Мария Акимовна
Отец ребёнка: Большанин Аким (Иоаким) Демьянович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Большанина Елена Акимовна
Отец ребёнка: Большанин Аким (Иоаким) Демьянович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Большанина Александра Акимовна
Отец ребёнка: Большанин Аким (Иоаким) Демьянович
Смерть
1966