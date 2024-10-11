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(-) Евдокия Севостьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большанин Аким (Иоаким) Демьянович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Большанин Иван Акимович

Отец ребёнка: Большанин Аким (Иоаким) Демьянович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Большанин Павел Акимович

Отец ребёнка: Большанин Аким (Иоаким) Демьянович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Большанина Валентина Акимовна

Отец ребёнка: Большанин Аким (Иоаким) Демьянович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Большанин Василий Акимович

Отец ребёнка: Большанин Аким (Иоаким) Демьянович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Большанина Мария Акимовна

Отец ребёнка: Большанин Аким (Иоаким) Демьянович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Большанина Елена Акимовна

Отец ребёнка: Большанин Аким (Иоаким) Демьянович

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Большанина Александра Акимовна

Отец ребёнка: Большанин Аким (Иоаким) Демьянович

Смерть
1966

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