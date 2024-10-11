Большанин Аким (Иоаким) Демьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большанин Аким (Иоаким) Демьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Большанин Демьян Андрианович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (-) Евдокия Севостьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большанин Николай Акимович

Мать ребёнка: Большанина (Барсагаева) Анна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Самойлова (Большанина) Анастасия Акимовна Иоакимовна

Мать ребёнка: Большанина (Барсагаева) Анна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Большанина Ангелина Акимовна

Мать ребёнка: Большанина (Барсагаева) Анна

Восприемник
11.05.1909 ст.
Первомайское, Первомайский муниципальный район, Томская область
Метр.книга: Ф 527 оп 1 д 462 image 343 (об 305). Восприемник 11.05.1909г по стар.стилю у Гликерии (10.05.1909г. рожд. по старому стилю), дочери Павла Гаврииловича и ижены его Анны Демьяновны.
Рождение ребёнка
1915

Сын: Большанин Иван Акимович

Мать ребёнка: (-) Евдокия Севостьяновна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Большанин Павел Акимович

Мать ребёнка: (-) Евдокия Севостьяновна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Большанина Валентина Акимовна

Мать ребёнка: (-) Евдокия Севостьяновна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Большанин Василий Акимович

Мать ребёнка: (-) Евдокия Севостьяновна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Большанина Мария Акимовна

Мать ребёнка: (-) Евдокия Севостьяновна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Большанина Елена Акимовна

Мать ребёнка: (-) Евдокия Севостьяновна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Большанина Александра Акимовна

Мать ребёнка: (-) Евдокия Севостьяновна

Смерть
Неизвестно

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