Большанин Аким (Иоаким) Демьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Большанин Демьян Андрианович
Мать: не указана
Сын: Большанин Николай Акимович
Мать ребёнка: Большанина (Барсагаева) Анна
Дочь: Самойлова (Большанина) Анастасия Акимовна Иоакимовна
Мать ребёнка: Большанина (Барсагаева) Анна
Дочь: Большанина Ангелина Акимовна
Мать ребёнка: Большанина (Барсагаева) Анна
Мать ребёнка: (-) Евдокия Севостьяновна
Мать ребёнка: (-) Евдокия Севостьяновна
Дочь: Большанина Валентина Акимовна
Мать ребёнка: (-) Евдокия Севостьяновна
Сын: Большанин Василий Акимович
Мать ребёнка: (-) Евдокия Севостьяновна
Дочь: Большанина Мария Акимовна
Мать ребёнка: (-) Евдокия Севостьяновна
Дочь: Большанина Елена Акимовна
Мать ребёнка: (-) Евдокия Севостьяновна
Дочь: Большанина Александра Акимовна
Мать ребёнка: (-) Евдокия Севостьяновна