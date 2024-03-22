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Красноперов Петр Фролов

Место рождения

Юрино-Бобровка, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Красноперов Фрол Петров

Мать: Красноперова Лукерья Иванова

Юрино-Бобровка, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Красноперова Надежда Петрова

Мать ребёнка: Красноперова Татьяна Петрова

Юрино-Бобровка, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1817

Сын: Красноперов Петр Петров

Мать ребёнка: Красноперова Татьяна Петрова

Юрино-Бобровка, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Сын: Красноперов Яков Петров

Мать ребёнка: Красноперова Татьяна Петрова

Юрино-Бобровка, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.11.1843

Сын: Красноперов Родион Петров

Мать ребёнка: Красноперова Наталья Петрова

Юрино-Бобровка, Сарапульский уезд, Вятская губерния
ГАКО ф. 237, о. 79, д. 85, стр. 230-231
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красноперова Татьяна Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красноперова Наталья Петрова

Смерть
Неизвестно
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