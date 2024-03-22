Красноперов Петр Фролов
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Красноперова Надежда Петрова
Мать ребёнка: Красноперова Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Красноперова Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Мать ребёнка: Красноперова Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
07.11.1843
Сын: Красноперов Родион Петров
Мать ребёнка: Красноперова Наталья Петрова
ГАКО ф. 237, о. 79, д. 85, стр. 230-231
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно