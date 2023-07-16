Красноперова Татьяна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красноперова Татьяна Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Красноперова Надежда Петрова

Отец ребёнка: Красноперов Петр Флоров

Юрино-Бобровка, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1817

Сын: Красноперов Петр Петров

Отец ребёнка: Красноперов Петр Флоров

Юрино-Бобровка, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Сын: Красноперов Яков Петров

Отец ребёнка: Красноперов Петр Флоров

Юрино-Бобровка, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красноперов Петр Флоров

Смерть
Неизвестно