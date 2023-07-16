Красноперова Татьяна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Красноперова Надежда Петрова
Отец ребёнка: Красноперов Петр Флоров
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Красноперов Петр Флоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Отец ребёнка: Красноперов Петр Флоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно