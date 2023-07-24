Красноперова Наталья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1843
Сын: Красноперов Родион Петров
Отец ребёнка: Красноперов Петр Флоров
Юрино-Бобровка, Сарапульский уезд, Вятская губерния
ГАКО ф. 237, о. 79, д. 85, стр. 230-231
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно