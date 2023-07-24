Красноперова Наталья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красноперова Наталья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1843

Сын: Красноперов Родион Петров

Отец ребёнка: Красноперов Петр Флоров

Юрино-Бобровка, Сарапульский уезд, Вятская губерния
ГАКО ф. 237, о. 79, д. 85, стр. 230-231
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красноперов Петр Флоров

Смерть
Неизвестно