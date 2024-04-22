Ширшиков Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения07.03.1892
Дата смерти10.07.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1892
Бракосочетание
29.06.1911
Рождение ребёнка
15.05.1913
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Ширшикова Феодосия Георгиевна
Рождение ребёнка
18.10.1915
Сын: Ширшиков Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Ширшикова Феодосия Георгиевна
Рождение ребёнка
29.05.1918
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Ширшикова Феодосия Георгиевна
Смерть
10.07.1976
Причина смерти: кардиосклероз