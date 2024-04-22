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Ширшиков Василий Дмитриевич

Место рождения

Чупрово, Кашинский, Тверская область

Дата рождения

07.03.1892

Дата смерти

10.07.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1892

Отец: Ширшиков Дмитрий Григорьевич

Мать: Ширшикова Евдокия Дмитриевна

Чупрово, Кашинский, Тверская область
Бракосочетание
29.06.1911

Жена: Ширшикова Феодосия Георгиевна

Чупрово, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
15.05.1913

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Ширшикова Феодосия Георгиевна

Чупрово, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
18.10.1915

Сын: Ширшиков Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Ширшикова Феодосия Георгиевна

Чупрово, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
29.05.1918

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Ширшикова Феодосия Георгиевна

Чупрово, Кашинский, Тверская область
Смерть
10.07.1976
Причина смерти: кардиосклероз
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