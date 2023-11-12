Ширшикова (Цыбина) Феодосия Георгиевна
Место рожденияНовое село
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
29.06.1911
Рождение ребёнка
15.05.1913
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Ширшиков Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
18.10.1915
Сын: Ширшиков Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Ширшиков Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
29.05.1918
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Ширшиков Василий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно