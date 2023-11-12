Ширшикова (Цыбина) Феодосия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширшикова (Цыбина) Феодосия Георгиевна

Место рождения

Новое село

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое село
Бракосочетание
29.06.1911

Муж: Ширшиков Василий Дмитриевич

Чупрово, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
15.05.1913

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Ширшиков Василий Дмитриевич

Чупрово, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
18.10.1915

Сын: Ширшиков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Ширшиков Василий Дмитриевич

Чупрово, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
29.05.1918

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Ширшиков Василий Дмитриевич

Чупрово, Кашинский, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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