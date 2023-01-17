Балакин Самуил Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения24.08.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1806
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Елена Самуиловна
Мать ребёнка: Балакина Наталья
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ефимия Самуиловна
Мать ребёнка: Балакина Наталья
Бракосочетание
23.02.1840
Жена: Балакина Анна Дмитриевна
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Фекла Самуиловна
Мать ребёнка: Балакина Наталья
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Балакина Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Балакина Наталья
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно