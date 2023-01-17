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Балакин Самуил Дмитриевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

24.08.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1806

Отец: Балакин Дмитрий Дмитриевич

Мать: Балакина Гликерия Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Елена Самуиловна

Мать ребёнка: Балакина Наталья

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ефимия Самуиловна

Мать ребёнка: Балакина Наталья

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
23.02.1840

Жена: Балакина Анна Дмитриевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Фекла Самуиловна

Мать ребёнка: Балакина Наталья

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Сын: Балакин Федор Самуилович

Мать ребёнка: Балакина Анна Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балакина Наталья

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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