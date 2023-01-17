Балакина Гликерия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Щукина Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Балакин Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.08.1806
Сын: Балакин Самуил Дмитриевич
Отец ребёнка: Балакин Дмитрий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно