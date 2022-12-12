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Балакина Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Между 1841 и 1855

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Елена Самуиловна

Отец ребёнка: Балакин Самуил Дмитриевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ефимия Самуиловна

Отец ребёнка: Балакин Самуил Дмитриевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Фекла Самуиловна

Отец ребёнка: Балакин Самуил Дмитриевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балакин Самуил Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1841 и 1855
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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