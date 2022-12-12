Балакина Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиМежду 1841 и 1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Елена Самуиловна
Отец ребёнка: Балакин Самуил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ефимия Самуиловна
Отец ребёнка: Балакин Самуил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Фекла Самуиловна
Отец ребёнка: Балакин Самуил Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1841 и 1855