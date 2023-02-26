Фёдор Матвеев
Место рожденияд.Холмы
Дата рожденияДо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1792
Отец: Матвей Андреев
Мать: Матрона Матвеева
д.Холмы
Бракосочетание
10.11.1807
Жена: Акилина Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Екатерина Фёдорова
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
14.04.1825
Дочь: Ирина Фёдорова
Мать ребёнка: Акилина Иванова
д.Холмы
Смерть
Неизвестно