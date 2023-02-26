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Фёдор Матвеев

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Место рождения

д.Холмы

Дата рождения

До 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1792

Отец: Матвей Андреев

Мать: Матрона Матвеева

д.Холмы
Бракосочетание
10.11.1807

Жена: Акилина Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Екатерина Фёдорова

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Рождение ребёнка
14.04.1825

Дочь: Ирина Фёдорова

Мать ребёнка: Акилина Иванова

д.Холмы
Смерть
Неизвестно
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