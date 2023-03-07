Акилина Иванова
Место рождения
Дата рожденияДо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1792
Отец: Иван Акимов
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1807
Муж: Фёдор Матвеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Екатерина Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Матвеев
Рождение ребёнка
14.04.1825
Дочь: Ирина Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Матвеев
д.Холмы
Смерть
Неизвестно