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Акилина Иванова

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Место рождения

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1773 г.р.

Мать

Не указана

Муж

До 1792 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1792

Отец: Иван Акимов

Мать: не указана

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.11.1807

Муж: Фёдор Матвеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Екатерина Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Матвеев

Рождение ребёнка
14.04.1825

Дочь: Ирина Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Матвеев

д.Холмы
Смерть
Неизвестно
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