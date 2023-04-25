Трухина (Балычева) Наталия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.10.1984
Дочь: Трухина Ксения Анатольевна
Отец ребёнка: Трухин Анатолий Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.09.1987
Сын: Трухин Дмитрий Анатольевич
Отец ребёнка: Трухин Анатолий Дмитриевич
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край