Трухина (Балычева) Наталия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трухина (Балычева) Наталия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1960

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1960

Отец: Балычев Николай Яковлевич

Мать: Балычева (Русин) Анна (Галина) Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трухин Анатолий Дмитриевич

Рождение ребёнка
19.10.1984

Дочь: Трухина Ксения Анатольевна

Отец ребёнка: Трухин Анатолий Дмитриевич

Рождение ребёнка
27.09.1987

Сын: Трухин Дмитрий Анатольевич

Отец ребёнка: Трухин Анатолий Дмитриевич

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

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