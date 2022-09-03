Балычева (Русин) Анна (Галина) Николаевна
Место рождения
Дата рождения10.12.1938
Дата смерти03.09.2022
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1938
Отец: Русин Николай Кириллович
Мать: Русин Ольга
Бракосочетание
01.11.1959
Рождение ребёнка
13.11.1960
Дочь: Трухина (Балычева) Наталия Николаевна
Отец ребёнка: Балычев Николай Яковлевич
Смерть
03.09.2022
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край