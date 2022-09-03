Балычева (Русин) Анна (Галина) Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балычева (Русин) Анна (Галина) Николаевна

Место рождения

Гупаловка, Дніпропетровська область

Дата рождения

10.12.1938

Дата смерти

03.09.2022

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1938

Отец: Русин Николай Кириллович

Мать: Русин Ольга

Гупаловка, Дніпропетровська область
Бракосочетание
01.11.1959

Муж: Балычев Николай Яковлевич

Гупаловка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
13.11.1960

Дочь: Трухина (Балычева) Наталия Николаевна

Отец ребёнка: Балычев Николай Яковлевич

Смерть
03.09.2022
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

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