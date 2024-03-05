село Гупаловка, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Гупаловка

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд
1583Гупаловка, с. каз.при р. Орели.704870731283086Церковь православ. 1. Ярмарок 3. Базар 1. Сельское училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд, Гупаловская волость
481. Гупаловка, село бывшее государственное, при речке Заплавке и лиманах Казацком и Гряковом, дворов 556, жителей 3058, волостное правление (уездный город в 70 верстах), Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд, Гупаловская волость
село Гупаловка14311407631673504451031014715

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Новомосковский уезд, Гупаловская волость
1. № по учету земель: 702.Гупаловка с х.х.: Шкаролупиевским и Лебедевымбывшие государственные917291728315748

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-4309Гупалівкаселоцентр сільської радир-н Магдалинівськийсільрада Гупалівська

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