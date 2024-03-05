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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1583Гупаловка, с. каз.при р. Орели.704870731283086Церковь православ. 1. Ярмарок 3. Базар 1. Сельское училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
481. Гупаловка, село бывшее государственное, при речке Заплавке и лиманах Казацком и Гряковом, дворов 556, жителей 3058, волостное правление (уездный город в 70 верстах), Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Гупаловка14311407631673504451031014715
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
1. № по учету земель: 702.Гупаловка с х.х.: Шкаролупиевским и Лебедевымбывшие государственные917291728315748
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-4309Гупалівкаселоцентр сільської радир-н Магдалинівськийсільрада Гупалівська