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Трухин Анатолий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1961

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1961

Отец: Трухин Дмитрий Иванович

Мать: Трухина Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
19.10.1984

Дочь: Трухина Ксения Анатольевна

Мать ребёнка: Трухина Наталия Николаевна

Рождение ребёнка
27.09.1987

Сын: Трухин Дмитрий Анатольевич

Мать ребёнка: Трухина Наталия Николаевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трухина Наталия Николаевна