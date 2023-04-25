Трухин Анатолий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1961
Отец: Трухин Дмитрий Иванович
Мать: Трухина Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
19.10.1984
Дочь: Трухина Ксения Анатольевна
Мать ребёнка: Трухина Наталия Николаевна
Рождение ребёнка
27.09.1987
Сын: Трухин Дмитрий Анатольевич
Мать ребёнка: Трухина Наталия Николаевна
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно