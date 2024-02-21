Куртукова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Куртуков) Луиза
Отец ребёнка: Куртуков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куртуков Геннадий
Отец ребёнка: Куртуков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куртуков Валерий
Отец ребёнка: Куртуков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Куртуков) Валентина
Отец ребёнка: Куртуков Василий
Рождение ребёнка
1930
Сын: Куртуков Борис
Отец ребёнка: Куртуков Василий
Смерть
Неизвестно