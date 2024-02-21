Куртукова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуртукова Александра

Куртукова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Куртуков) Луиза

Отец ребёнка: Куртуков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куртуков Геннадий

Отец ребёнка: Куртуков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куртуков Валерий

Отец ребёнка: Куртуков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Куртуков) Валентина

Отец ребёнка: Куртуков Василий

Рождение ребёнка
1930

Сын: Куртуков Борис

Отец ребёнка: Куртуков Василий

Смерть
Неизвестно

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