Куртуков Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куртуков Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Куртуков Василий

Мать: Куртукова Александра

Рождение ребёнка
28.01.1956

Дочь: Бороховская (Куртакова) Наталья

Мать ребёнка: Куртакова (Белотелова) Мария

Рождение ребёнка
09.01.1958

Сын: Куртаков Михаил Борисович

Мать ребёнка: Куртакова (Белотелова) Мария

Смерть
Неизвестно

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