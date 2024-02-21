Куртуков Борис
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Куртуков Василий
Мать: Куртукова Александра
Рождение ребёнка
28.01.1956
Дочь: Бороховская (Куртакова) Наталья
Мать ребёнка: Куртакова (Белотелова) Мария
Рождение ребёнка
09.01.1958
Сын: Куртаков Михаил Борисович
Мать ребёнка: Куртакова (Белотелова) Мария
Смерть
Неизвестно