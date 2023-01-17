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Коковин Иван Федорович

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Место рождения

Сызрань, Сызрань, Самарская область

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
1960

Дочь: Коковина Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Коковина Александра Александровна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
1968

Дочь: Коковин Игорь Иванович

Мать ребёнка: Коковина Александра Александровна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коковина Александра Александровна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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