Коковин Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Коковина Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Коковина Александра Александровна
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Коковин Игорь Иванович
Мать ребёнка: Коковина Александра Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно