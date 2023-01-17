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Коковин Игорь Иванович

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Место рождения

Тольятти, Тольятти, Самарская область

Дата рождения

1968

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968

Отец: Коковин Иван Федорович

Мать: Коковина Александра Александровна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
2006
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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