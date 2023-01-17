Панова (Парфёнова) Пелагея Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова (Парфёнова) Пелагея Николаевна

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Место рождения

Пастухова, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

04.10.1831

Дата смерти

10.06.1901 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1831

Отец: Парфёнов Николай Герасимов

Мать: Парфёнова Анисья Ивановна

Пастухова, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
25.01.1854 ст.

Муж: Панов Александр Васильевич

с. Битюковское
Рождение ребёнка
09.05.1856 ст.

Дочь: Панова Гликерия Александровна

Отец ребёнка: Панов Александр Васильевич

с. Битюковское
Рождение ребёнка
12.06.1857 ст.

Дочь: Панова Агрипина Александровна

Отец ребёнка: Панов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
06.07.1858 ст.

Сын: Панов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Панов Александр Васильевич

с. Битюковское
Рождение ребёнка
11.12.1859 ст.

Сын: Панов Павел Александрович

Отец ребёнка: Панов Александр Васильевич

с. Битюковское
Рождение ребёнка
08.01.1862 ст.

Сын: Панов Павел Александрович

Отец ребёнка: Панов Александр Васильевич

с. Бирюкова, Рафайловской волости (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
20.05.1864 ст.

Дочь: Панова Феодосия Александровна

Отец ребёнка: Панов Александр Васильевич

с. Битюковское (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
28.10.1866 ст.

Сын: Панов Никандр Александрович

Отец ребёнка: Панов Александр Васильевич

с. Битюковское, Рафайловской вол., Тюменская обл
Рождение ребёнка
14.06.1868 ст.

Сын: Панов Елисей Александрович

Отец ребёнка: Панов Александр Васильевич

с.Битюковское Рафайловской вол. Тюменская обл
Рождение ребёнка
08.12.1869 ст.

Дочь: Шестакова Анна Александровна

Отец ребёнка: Панов Александр Васильевич

с. Битюково Рафайловской вол. Тюменская обл
Смерть
10.06.1901 ст.
с. Битюковское
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