Панова (Парфёнова) Пелагея Николаевна
Место рождения
Дата рождения04.10.1831
Дата смерти10.06.1901 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1831
Бракосочетание
25.01.1854 ст.
с. Битюковское
Рождение ребёнка
09.05.1856 ст.
Дочь: Панова Гликерия Александровна
Отец ребёнка: Панов Александр Васильевич
с. Битюковское
Рождение ребёнка
12.06.1857 ст.
Дочь: Панова Агрипина Александровна
Отец ребёнка: Панов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
06.07.1858 ст.
Сын: Панов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Панов Александр Васильевич
с. Битюковское
Рождение ребёнка
11.12.1859 ст.
Сын: Панов Павел Александрович
Отец ребёнка: Панов Александр Васильевич
с. Битюковское
Рождение ребёнка
08.01.1862 ст.
Сын: Панов Павел Александрович
Отец ребёнка: Панов Александр Васильевич
с. Бирюкова, Рафайловской волости (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
20.05.1864 ст.
Дочь: Панова Феодосия Александровна
Отец ребёнка: Панов Александр Васильевич
с. Битюковское (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
28.10.1866 ст.
Сын: Панов Никандр Александрович
Отец ребёнка: Панов Александр Васильевич
с. Битюковское, Рафайловской вол., Тюменская обл
Рождение ребёнка
14.06.1868 ст.
Сын: Панов Елисей Александрович
Отец ребёнка: Панов Александр Васильевич
с.Битюковское Рафайловской вол. Тюменская обл
Рождение ребёнка
08.12.1869 ст.
Дочь: Шестакова Анна Александровна
Отец ребёнка: Панов Александр Васильевич
с. Битюково Рафайловской вол. Тюменская обл
Смерть
10.06.1901 ст.
с. Битюковское