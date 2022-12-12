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Панов Павел Александрович

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Место рождения

с. Бирюкова, Рафайловской волости (Тюменская обл.)

Дата рождения

08.01.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1862 ст.

Отец: Панов Александр Васильевич

Мать: Панова Пелагея Николаевна

с. Бирюкова, Рафайловской волости (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
24.06.1885 ст.

Дочь: Панова Олимпиада Павловна

Мать ребёнка: Панова Параскева Иоановна

с. Битюковское, Красногорской вол. (Тюменская обл. Исетский р-н))
Рождение ребёнка
06.09.1888 ст.

Дочь: Панова Анна Павловна

Мать ребёнка: Панова Параскева Иоановна

Битюки, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Панов Василий Павлович

Мать ребёнка: Панова Параскева Иоановна

Битюки, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
05.04.1894 ст.

Дочь: Панова Акилина Павловна

Мать ребёнка: Панова Параскева Иоановна

с. Битюковское (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
31.12.1896 ст.

Дочь: Панова Мелания Павловна

Мать ребёнка: Панова Параскева Иоановна

с. Битюковское, Красногорской волости
Рождение ребёнка
28.04.1899 ст.

Сын: Панов Афанасий Павлович

Мать ребёнка: Панова Параскева Иоановна

с. Битюковское, Красногорской волости
Рождение ребёнка
12.05.1902 ст.

Сын: Панов Михаил Павлович

Мать ребёнка: Панова Параскева Иоановна

с. Битюковское, Красногорской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панова Параскева Иоановна

Смерть
Неизвестно
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