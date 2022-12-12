Панов Павел Александрович
Место рожденияс. Бирюкова, Рафайловской волости (Тюменская обл.)
Дата рождения08.01.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.01.1862 ст.
с. Бирюкова, Рафайловской волости (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
24.06.1885 ст.
Дочь: Панова Олимпиада Павловна
Мать ребёнка: Панова Параскева Иоановна
с. Битюковское, Красногорской вол. (Тюменская обл. Исетский р-н))
Рождение ребёнка
06.09.1888 ст.
Дочь: Панова Анна Павловна
Мать ребёнка: Панова Параскева Иоановна
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Панова Параскева Иоановна
Рождение ребёнка
05.04.1894 ст.
Дочь: Панова Акилина Павловна
Мать ребёнка: Панова Параскева Иоановна
с. Битюковское (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
31.12.1896 ст.
Дочь: Панова Мелания Павловна
Мать ребёнка: Панова Параскева Иоановна
с. Битюковское, Красногорской волости
Рождение ребёнка
28.04.1899 ст.
Мать ребёнка: Панова Параскева Иоановна
с. Битюковское, Красногорской волости
Рождение ребёнка
12.05.1902 ст.
Мать ребёнка: Панова Параскева Иоановна
с. Битюковское, Красногорской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно