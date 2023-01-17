Панова Параскева Иоановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1885 ст.
Дочь: Панова Олимпиада Павловна
Отец ребёнка: Панов Павел Александрович
с. Битюковское, Красногорской вол. (Тюменская обл. Исетский р-н))
Рождение ребёнка
06.09.1888 ст.
Дочь: Панова Анна Павловна
Отец ребёнка: Панов Павел Александрович
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Панов Павел Александрович
Рождение ребёнка
05.04.1894 ст.
Дочь: Панова Акилина Павловна
Отец ребёнка: Панов Павел Александрович
с. Битюковское (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
31.12.1896 ст.
Дочь: Панова Мелания Павловна
Отец ребёнка: Панов Павел Александрович
с. Битюковское, Красногорской волости
Рождение ребёнка
28.04.1899 ст.
Отец ребёнка: Панов Павел Александрович
с. Битюковское, Красногорской волости
Рождение ребёнка
12.05.1902 ст.
Отец ребёнка: Панов Павел Александрович
с. Битюковское, Красногорской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно