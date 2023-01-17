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ГлавнаяЛюдиПанова Параскева Иоановна

Панова Параскева Иоановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1885 ст.

Дочь: Панова Олимпиада Павловна

Отец ребёнка: Панов Павел Александрович

с. Битюковское, Красногорской вол. (Тюменская обл. Исетский р-н))
Рождение ребёнка
06.09.1888 ст.

Дочь: Панова Анна Павловна

Отец ребёнка: Панов Павел Александрович

Битюки, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Панов Василий Павлович

Отец ребёнка: Панов Павел Александрович

Битюки, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
05.04.1894 ст.

Дочь: Панова Акилина Павловна

Отец ребёнка: Панов Павел Александрович

с. Битюковское (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
31.12.1896 ст.

Дочь: Панова Мелания Павловна

Отец ребёнка: Панов Павел Александрович

с. Битюковское, Красногорской волости
Рождение ребёнка
28.04.1899 ст.

Сын: Панов Афанасий Павлович

Отец ребёнка: Панов Павел Александрович

с. Битюковское, Красногорской волости
Рождение ребёнка
12.05.1902 ст.

Сын: Панов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Панов Павел Александрович

с. Битюковское, Красногорской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панов Павел Александрович

Смерть
Неизвестно
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