Панов Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения27.11.1831 ст.
Дата смерти09.04.1894 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1831 ст.
Отец: Панов Василий Егорович
Бракосочетание
25.01.1854 ст.
с. Битюковское
Рождение ребёнка
09.05.1856 ст.
Дочь: Панова Гликерия Александровна
Мать ребёнка: Панова Пелагея Николаевна
с. Битюковское
Рождение ребёнка
12.06.1857 ст.
Дочь: Панова Агрипина Александровна
Мать ребёнка: Панова Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
06.07.1858 ст.
Сын: Панов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Панова Пелагея Николаевна
с. Битюковское
Рождение ребёнка
11.12.1859 ст.
Сын: Панов Павел Александрович
Мать ребёнка: Панова Пелагея Николаевна
с. Битюковское
Рождение ребёнка
08.01.1862 ст.
Сын: Панов Павел Александрович
Мать ребёнка: Панова Пелагея Николаевна
с. Бирюкова, Рафайловской волости (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
20.05.1864 ст.
Дочь: Панова Феодосия Александровна
Мать ребёнка: Панова Пелагея Николаевна
с. Битюковское (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
28.10.1866 ст.
Сын: Панов Никандр Александрович
Мать ребёнка: Панова Пелагея Николаевна
с. Битюковское, Рафайловской вол., Тюменская обл
Рождение ребёнка
14.06.1868 ст.
Сын: Панов Елисей Александрович
Мать ребёнка: Панова Пелагея Николаевна
с.Битюковское Рафайловской вол. Тюменская обл
Рождение ребёнка
08.12.1869 ст.
Дочь: Шестакова Анна Александровна
Мать ребёнка: Панова Пелагея Николаевна
с. Битюково Рафайловской вол. Тюменская обл
Смерть
09.04.1894 ст.