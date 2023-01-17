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Панов Александр Васильевич

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Место рождения

Битюки, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

27.11.1831 ст.

Дата смерти

09.04.1894 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1831 ст.

Отец: Панов Василий Егорович

Мать: Панова Харитина Ильинична

Битюки, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
25.01.1854 ст.

Жена: Панова Пелагея Николаевна

с. Битюковское
Рождение ребёнка
09.05.1856 ст.

Дочь: Панова Гликерия Александровна

Мать ребёнка: Панова Пелагея Николаевна

с. Битюковское
Рождение ребёнка
12.06.1857 ст.

Дочь: Панова Агрипина Александровна

Мать ребёнка: Панова Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
06.07.1858 ст.

Сын: Панов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Панова Пелагея Николаевна

с. Битюковское
Рождение ребёнка
11.12.1859 ст.

Сын: Панов Павел Александрович

Мать ребёнка: Панова Пелагея Николаевна

с. Битюковское
Рождение ребёнка
08.01.1862 ст.

Сын: Панов Павел Александрович

Мать ребёнка: Панова Пелагея Николаевна

с. Бирюкова, Рафайловской волости (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
20.05.1864 ст.

Дочь: Панова Феодосия Александровна

Мать ребёнка: Панова Пелагея Николаевна

с. Битюковское (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
28.10.1866 ст.

Сын: Панов Никандр Александрович

Мать ребёнка: Панова Пелагея Николаевна

с. Битюковское, Рафайловской вол., Тюменская обл
Рождение ребёнка
14.06.1868 ст.

Сын: Панов Елисей Александрович

Мать ребёнка: Панова Пелагея Николаевна

с.Битюковское Рафайловской вол. Тюменская обл
Рождение ребёнка
08.12.1869 ст.

Дочь: Шестакова Анна Александровна

Мать ребёнка: Панова Пелагея Николаевна

с. Битюково Рафайловской вол. Тюменская обл
Смерть
09.04.1894 ст.
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